В Днепропетровской области ВАЗ столкнулся с деревом, перевернулся и загорелся

Сегодня, 2 января, в Никопольском районе произошла ужасная авария – там водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара легковушка перевернулась и загорелась.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. В автомобиле они обнаружили обгоревшее тело 54-летнего водителя.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП.
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Александра Лучка
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