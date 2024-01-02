В Днепропетровской области ВАЗ столкнулся с деревом, перевернулся и загорелся

К сожалению, водитель погиб.

Сегодня, 2 января, в Никопольском районе произошла ужасная авария – там водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево. В результате удара легковушка перевернулась и загорелась.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели прибыли на место и ликвидировали возгорание. В автомобиле они обнаружили обгоревшее тело 54-летнего водителя.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре нетрезвый водитель врезался в забор частного дома: фото с места ДТП.

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