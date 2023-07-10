В Днепропетровской области в водоеме нашли тело мужчины

10 июля в Каменском районе обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Утром поступило сообщение о том, что в водоеме лежит тело человека без признаков жизни. Это произошло в Желтых Водах.

Приехав на вызов, спасатели выяснили, что в 2 метрах от берега находится тело человека.

Чрезвычайники доставили тело 59-летнего мужчины на берег и передали сотрудникам полиции.

Как сообщили в ГСЧС, за прошлую неделю на водоемах стало 7 несчастных случаев. Погибли 6 человек, 1 ребенка чрезвычайники спасли. Спасатели просят отдыхающих не пренебрегать правилами безопасности.

Не заходите в воду, когда выпили, не ныряйте на мелководье или в незнакомых местах, не заплывайте далеко от берега.

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