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В Днепропетровской области утонул 16-летний парень

Сегодня 08:30
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В Днепропетровской области в реке Волчья утонул 16-летний подросток.

Новости Днепра про В Днепропетровской области утонул 16-летний парень

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Вчера, 8 июня, за пределами поселка Павловка в Синельниковском районе во время купания в речке Волчья утонул парень. Он нырнул в реку и не вынырнул. На место прибыли спасатели, также к поискам подключились местные на лодках.

Тело подростка было найдено на глубине 4 метра и расстоянии 5 метров от берега. Спасатели доставили его на берег и передали правоохранителям.

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