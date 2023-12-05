В Днепропетровской области установят лимит на елки

Для всей области планируется установить лимит в 11 000 срубленных символов Нового года. Информацию о том, что численность елок для Днепропетровщины планируют ограничить новой планкой, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
«Новые лимиты на новогодние елки – один из вопросов, которые рассмотрели депутаты Днепропетровского областного совета. Предложенный лимит для нашей области на эти новогодние праздники – 11 тысяч деревьев. Об этом говорили на заседании постоянной комиссии областного совета по использованию природных ресурсов, — говорится в телеграмм-канале чиновника.
Напомним, купить настоящую елку в этом году можно будет на елочных базарах, которые расположены в 117 локациях в разных районах Днепра, а также в лесхозах. В то же время людей призывают проверять чипы, чтобы убедиться в безопасности деревьев. Также в центре города уже замечали «хрустальные деревья», которые украшали вход в один из магазинов.
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