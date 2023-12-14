В Днепропетровской области трое щенков случайно оказались под землей

В Покрове Никопольского района сегодня спасали цуциков.
Сообщение о том, что на улице Григория Тыквы города Покров, собаки упали в открытый канализационный люк и нуждаются в помощи, поступило ГСЧС днем.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что вблизи многоквартирного жилого дома в открытый люк упали три щенка. Один из сотрудников Службы спасения спустился в люк и поднял на поверхность испуганных животных.
К спасению привлечены 5 спасателей и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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