В Днепропетровской области сыновья убили своих родителей: что известно

В полиции сообщили сразу о двух резонансных семейных убийствах.

В Каменском 31-летний мужчина забил свою маму до смерти. Между ним и 51-летней женщиной возник конфликт. Родственники жили вместе в одной квартире, но 9 марта сильно поругались.

Разозлившись, сын сильно избил мать, которая от полученных травм скончалась на месте. Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одно убийство произошло в Синельниковском районе. 39-летний мужчина заночевал у своего отца в ночь на 25 декабря. Между родственниками возник спор, во время которого сын разозлился на отца и сильно его избил.

После этого мужчина ушел из дома, оставив старика отца умирать. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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