В Днепропетровской области сыновья убили своих родителей: что известно

В Каменском 31-летний мужчина забил свою маму до смерти. Между ним и 51-летней женщиной возник конфликт. Родственники жили вместе в одной квартире, но 9 марта сильно поругались.
Разозлившись, сын сильно избил мать, которая от полученных травм скончалась на месте. Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Еще одно убийство произошло в Синельниковском районе. 39-летний мужчина заночевал у своего отца в ночь на 25 декабря. Между родственниками возник спор, во время которого сын разозлился на отца и сильно его избил.
После этого мужчина ушел из дома, оставив старика отца умирать. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн…
В Днепре ищут семью для уточки.
В Днепре после ливня появилась яркая радуга.
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение…
В одном из университетов Днепра обнаружили нарушений на 1,5 млн гривен.
В Днепре ищут семью для уточки.
В Днепре после ливня появилась яркая радуга.
В Кривом Роге на Днепропетровщине флаг разорвало ветром.
Если пенсионер умер – его родственники могут претендовать на получение невыплаченной пенсии. Недополученная или невыплаченная умершему пенсию это сумма, которая не была выплачена пенсионеру в связи с его смертью. Обычно она насчитывается до конца того месяца, когда умер пенсионер.
По центральному проспекту не ходят троллейбусы.
Более 10 исторических построек внесли в реестр недвижимых памятников национального значения.
В Днепре и области могут отключать электроэнергию.
На месте работает полиция.
В Днепропетровской области пациенты подрались в больнице.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!