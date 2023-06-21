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  • В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад

В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад

Сегодня 15:27
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В Никополе на Днепропетровщине ищут 41-летнюю женщину.

Новости Днепра про В Днепропетровской области сын ищет маму, которая внезапно исчезла четыре дня назад

Об этом сообщили в областной полиции.

41-летнюю Марину Ширикальмунд ищет несовершеннолетний сын. По его словам, мама ушла из дома 18 июня и до сих пор не вернулась.

21 июня парень обратился к полицейским, которые начали поиски женщины. Если вам известна любая информация о местонахождении Ширикальмунд Марины, обращайтесь в Никопольское районное управление полиции или по телефонам (099) 490 26 29, (095) 075 07 90 или 102.

Приметы: рост 170 см, глаза карие, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч.

Была одета в день исчезновения: темно-зеленые брюки, розовые кроссовки.

Особые приметы: абстрактная татуировка на пояснице.

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