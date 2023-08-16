В Днепропетровской области сын тяжело избил отца, бросил в одиночестве и пошел спать

Об этом сообщили в полиции Кривого Рога.
Все произошло 14 августа в одном из домов Центрально-Городского района Кривого Рога. Сын избил своего 60-летнего отца во время ссоры.
О причинах конфликта ничего не известно. 23-летний парень бил отца ногами и руками по голове и туловищу. После этого он бросил его и пошел спать в соседнюю комнату. Впоследствии мужчину госпитализировали в городскую больницу.
Сына задержали и объявили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Синельниковщине российская ракета убила 18-летнего парня.
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