В Днепропетровской области сын тяжело избил отца, бросил в одиночестве и пошел спать

В Кривом Роге сын избил своего 60-летнего отца.

Об этом сообщили в полиции Кривого Рога.

Все произошло 14 августа в одном из домов Центрально-Городского района Кривого Рога. Сын избил своего 60-летнего отца во время ссоры.

О причинах конфликта ничего не известно. 23-летний парень бил отца ногами и руками по голове и туловищу. После этого он бросил его и пошел спать в соседнюю комнату. Впоследствии мужчину госпитализировали в городскую больницу.

Сына задержали и объявили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Синельниковщине российская ракета убила 18-летнего парня.

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