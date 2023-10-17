В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.

Сегодня в селе Шевченковское Криворожского района произошла ужасная авария. Там на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и поезд.

Об этом сообщает Telegram-канал “На часі. Кривий Ріг”.

Отмечается, что за рулем легковушки была пожилая женщина. Ее якобы ослепило солнце, поэтому она не заметила ни поезд, ни красный сигнал светофора.

Пострадавшую достали из изуродованного автомобиля. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и грудного отдела позвоночника.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина.

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