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В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

Сегодня 17:58
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За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.
Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

Фото условное.

Сегодня в селе Шевченковское Криворожского района произошла ужасная авария. Там на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись ВАЗ и поезд.

Об этом сообщает Telegram-канал “На часі. Кривий Ріг”.

Отмечается, что за рулем легковушки была пожилая женщина. Ее якобы ослепило солнце, поэтому она не заметила ни поезд, ни красный сигнал светофора.

Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

Пострадавшую достали из изуродованного автомобиля. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и грудного отдела позвоночника.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе Renault врезался в дерево: пострадала 70-летняя женщина.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)Русский

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