В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах

Только за минувшие сутки 95 раз привлекались к тушению пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 73 гектаров. Ликвидировано 76 возгораний сухой растительности, 16 возгораний мусора и 3 лесных пожара, — говорится в сообщении спасателей.

Сегодня местные СМИ опубликовали информацию о пожаре в селе Елизаветовка.

По предварительной информации, сегодня там загорелся лес.

Работники ГСЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ.

В понедельник мы также писали о масштабном лесном пожаре в селе Елизаветовка. Возможно, огонь разгорелся снова.

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