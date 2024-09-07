В Днепропетровской области спасатели продолжают бороться с пожарами в экосистемах

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составила более 73 гектаров. Ликвидировано 76 возгораний сухой растительности, 16 возгораний мусора и 3 лесных пожара, — говорится в сообщении спасателей.
Сегодня местные СМИ опубликовали информацию о пожаре в селе Елизаветовка.
По предварительной информации, сегодня там загорелся лес.
Работники ГСЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ.
В понедельник мы также писали о масштабном лесном пожаре в селе Елизаветовка. Возможно, огонь разгорелся снова.
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