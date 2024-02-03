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  • В Днепропетровской области спасатели обнаружили обгоревшее тело человека во время ликвидации пожара

В Днепропетровской области спасатели обнаружили обгоревшее тело человека во время ликвидации пожара

Сегодня 18:06
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Сегодня около 14 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Миролюбовка Криворожского района.

Новости Днепра про В Днепропетровской области спасатели обнаружили обгоревшее тело человека во время ликвидации пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте пожарных пришлось столкнуться с пожаром в одноэтажном жилом доме.

В ходе тушения спасатели обнаружили обгоревшее тело человека. Его личные данные будут устанавливаться экспертами.

Пожар локализовали через 40 минут. К спасательным работам были привлечены 8 работников ГСЧС.

Сегодня мы сообщали о том, что в Кривом Роге возобновили поставки электроэнергии в большинстве домов.

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