В Днепропетровской области сообщено о подозрении начальнице финансово-экономической службы за махинации с боевыми выплатами

Начальница финансово-экономической службы подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением.

В Днепропетровской области сообщено о подозрении помощницы командира части по финансово-экономической работе по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (часть 5 статья 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Следствием было установлено, что подозреваемая, проходя военную службу в должности начальницы финансово-экономической службы воинской части, с февраля по июль 2023 безосновательно выплачивала дополнительные вознаграждения подчиненным военнослужащим за якобы выполнение боевых задач в районах ведения боевых действий.

Созданная махинация с боевыми выплатами нанесла ущерб Государству на сумму почти 915 тысяч гривен.

Ведется досудебное расследование.

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