В Днепропетровской области сообщено о подозрении начальнице финансово-экономической службы за махинации с боевыми выплатами

В Днепропетровской области сообщено о подозрении помощницы командира части по финансово-экономической работе по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (часть 5 статья 191 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Следствием было установлено, что подозреваемая, проходя военную службу в должности начальницы финансово-экономической службы воинской части, с февраля по июль 2023 безосновательно выплачивала дополнительные вознаграждения подчиненным военнослужащим за якобы выполнение боевых задач в районах ведения боевых действий.
Созданная махинация с боевыми выплатами нанесла ущерб Государству на сумму почти 915 тысяч гривен.
Ведется досудебное расследование.
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