В Днепропетровской области шесть местных жителей по заказу РФ «охотились» на заводы БпЛА

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации еще одной агентурной группы российской ФСБ. Враг привлек к сотрудничеству шестерых местных жителей, согласившихся разведывать координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона.
В частности, они должны были искать предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты для Сил обороны.
Также окупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но имели одного начальника. По его указанию отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.
Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых «втемную» выспрашивали нужную информацию.
Следователи Службы безопасности всем шестерым сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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