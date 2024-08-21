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  • В Днепропетровской области шесть местных жителей по заказу РФ «охотились» на заводы БпЛА

В Днепропетровской области шесть местных жителей по заказу РФ «охотились» на заводы БпЛА

Сегодня 10:39
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Российские агенты были задержаны на Днепропетровщине.

Новости Днепра про В Днепропетровской области шесть местных жителей по заказу РФ

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации еще одной агентурной группы российской ФСБ. Враг привлек к сотрудничеству шестерых местных жителей, согласившихся разведывать координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона.

В частности, они должны были искать предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты для Сил обороны.

Также окупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но имели одного начальника. По его указанию отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых «втемную» выспрашивали нужную информацию.

Следователи Службы безопасности всем шестерым сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Новости Днепра про В Днепропетровской области шесть местных жителей по заказу РФ

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