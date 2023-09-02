В Днепропетровской области сгорел легковой автомобиль Daewoo Lanos

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Автомобиль занялся в 17:19 на улице Гетманской. По вызову сразу поехали пожарные.
Спасатели установили, что пожар начался в моторном отсеке автомобиля.
Пожар полностью был потушен через пол часа. К счастью, погибших и травмированных нет.
Автомобиль выгорел дотла, в тушении участвовали 3 пожарных.
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