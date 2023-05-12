В Днепропетровской области семья из Армении прожила 30 лет без документов

Об истории семьи рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.
Недавно к vиграционщикам обратилась целая семья, не имевшая гражданства. Они еще в 1993 году переехали в Украину из Армении. Мама и отец жили с паспортами граждан СССР, а двое сыновей имели только свидетельство о рождении.
Сначала отсутствие документов и гражданства семье не мешало. Однако, когда супруги достигли пенсионного возраста, они не смогли оформить пенсию из-за отсутствия необходимых документов.
А их дети после окончания 9 классов школы не смогли без документов ни продолжить обучение, ни официально трудоустроиться, ни создать собственные семьи. Потому все четверо и обратились за помощью к миграционникам.
Сейчас в Украине можно получить статус лица без гражданства, открывающего доступ к базовым правам.
Эта услуга бесплатна, поэтому все четверо получили документ, который позволит пожилым супругам получать медицинскую помощь, пенсию, льготы, а их сыновьям трудоустроиться или пойти учиться.
Затем все члены семьи получат право на разрешение на иммиграцию в Украину и документ на постоянное проживание, а со временем смогут подать ходатайство о получении гражданства Украины.
Читайте также:
Автор:
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну…
В Днепропетровской области заметили смерч.
Крупные жилмассивы Днепра строились в основном в 1970-х годах. Тогда…
В Марганце 38-летний мужчина ограбил 85-летнего дедушку.
Такую картину могли сегодня наблюдать жители Ингулецкого района Кривого Рога.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну к зиме.
В Днепропетровской области заметили смерч.
Национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до примерно 2,88 грн.
Крупные жилмассивы Днепра строились в основном в 1970-х годах. Тогда в городе был бум на возведение многоэтажек. Частный сектор заменяли многоквартирными домами, а огороды – площадками в общих дворах, где для маленьких жителей устанавливали качели, для взрослых – обустраивали летние…
В Марганце 38-летний мужчина ограбил 85-летнего дедушку.
В Днепре пожилая женщина обворовывала горожан.
Может быть, вы видели собачку и можете помочь!
Юноша из Днепропетровщины стал первым пациентом, которому пересадили костный мозг от неродственного донора.
Установленный в квартире счетчик учета холодной воды помогает сэкономить при оплате коммунальных услуг – так потребитель оплачивает только за то количество воды, которое использовал, а не по норме, установленной профильными службами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!