В Днепропетровской области семья из Армении прожила 30 лет без документов

Семья из Армении 30 лет прожила в Украине без документов.

Об истории семьи рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.

Недавно к vиграционщикам обратилась целая семья, не имевшая гражданства. Они еще в 1993 году переехали в Украину из Армении. Мама и отец жили с паспортами граждан СССР, а двое сыновей имели только свидетельство о рождении.

Сначала отсутствие документов и гражданства семье не мешало. Однако, когда супруги достигли пенсионного возраста, они не смогли оформить пенсию из-за отсутствия необходимых документов.

А их дети после окончания 9 классов школы не смогли без документов ни продолжить обучение, ни официально трудоустроиться, ни создать собственные семьи. Потому все четверо и обратились за помощью к миграционникам.

Сейчас в Украине можно получить статус лица без гражданства, открывающего доступ к базовым правам.

Эта услуга бесплатна, поэтому все четверо получили документ, который позволит пожилым супругам получать медицинскую помощь, пенсию, льготы, а их сыновьям трудоустроиться или пойти учиться.

Затем все члены семьи получат право на разрешение на иммиграцию в Украину и документ на постоянное проживание, а со временем смогут подать ходатайство о получении гражданства Украины.

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