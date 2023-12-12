В Днепропетровской области сбили вражеский ”Шахед”: детали

Тревоги – не игнорируйте!

Вчера вечером, 11 декабря, наши защитники уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник «Шахед». Сбили его в Синельниковском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Спасибо, ПВК «Схід», — написал он.

Кроме того, ночью россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольщине — по Покровской сельской и Марганецкой громадах.

К счастью, никто не пострадал.

В других районах ночью было спокойно, – добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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