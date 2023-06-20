В Днепропетровской области СБУ ликвидировала еще одну схему побега мужчин за границу: детали

Житель Кривого Рога помогал военнообязанным выезжать за пределы Украины.

Об этом сообщили в СБУ и Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, житель Кривого Рога вместе со своими товарищами помогал «уклонистам» уехать за границу. Услуга стоила 9 тысяч долларов.

Знакомые криворожанина работали в военно-врачебной комиссии одного из военкоматов Одессы. Они подделывали документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Так что «клиенты» могли спокойно уехать в Молдову, показав фейковые справки.

Поймали криворожанина, когда тот передавал документы и получал деньги от дежурного клиента. Во время обысков у него нашли мобильные телефоны, технику, документы, оружие, патроны и 500 тысяч гривен наличными.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

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