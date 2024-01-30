В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

Ночью российские оккупанты направили БпЛА на Криворожье.

Один «шахед» сбили наши защитники из ПвК “Схід”. Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже потушили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, враг обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду Никопольского района. Повреждены частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто.

Везде – без погибших и пострадавших, – добавил Лысак.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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