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  • В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

Сегодня 07:39
просмотров

Ночью российские оккупанты направили БпЛА на Криворожье.

Новости Днепра про В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

Один «шахед» сбили наши защитники из ПвК “Схід”. Другой попал по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже потушили.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, враг обстрелял из артиллерии Червоногригорьевскую громаду Никопольского района. Повреждены частный дом, 3 хозяйственные постройки, авто.

Везде – без погибших и пострадавших, – добавил Лысак.

Новости Днепра про В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

Новости Днепра про В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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