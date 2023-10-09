В Днепропетровской области родители снимали порно с 2-летней дочерью: новые подробности

Как оказалось, жертвами родителей-извращенцев стали все дети в семье. Ранее местные СМИ сообщали, что в Кривом Роге мать снимала со своим любовником детское порно. На камеру женщина прикасалась к половым органам трехлетней девочки. За снятые видео взрослые якобы получали деньги.
В прокуратуре официально сообщили о задержании женщины и ее сожителя. Отмечается, что мать и ее сожитель совершили сексуальное насилие над маленькими девочками. В частности, развращали 1-летнюю дочь. Также установлен факт изнасилования матерью другой 2-летней дочери.
Все свои ужасающие действия они фиксировали на мобильный телефон. В ходе обыска у них были изъяты мобильные телефоны с доказательствами. Задержанным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 2 млн 13 тыс гривен.
Трое детей находятся под наблюдением медиков. Правоохранители и социальные работники решают, где потом будут жить дети.
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