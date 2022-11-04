В Днепропетровской области ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком

Об этом сообщает в социальных сетях медик Татьяна Есич.
Ребенку оказали неотложную помощь. Девочка получила обезболивающие и ей наложили специальные повязки на обожженные части тела. Также потребовался венозный доступ.
Девочку вместе с родителями приняли в Региональном медицинском центре семейного здоровья в Днепре. В настоящее время ребенок продолжает получать помощь, необходимую для лечения ожогов.
Татьяны Есич призвала родителей беречь своих детей, не оставляя их без присмотра.
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