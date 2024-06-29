В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
27 июня около 14 часов мужчина ушел из дома в магазин на улице Круговой и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении полиции.
Приметы: ростом около 176 см, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы светлые седые с залысинами.
Был одет: белая футболка, черные брюки.
Если вам известна любая информация о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите по телефонам: 102, (095) 907-52-03 или (098) 242-58-03.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре возросло количество пропавших без вести после ракетного удара России.
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