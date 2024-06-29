Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова

Сегодня 10:38
просмотров

Полиция разыскивает 66-летнего жителя Новомосковска Александра Богданова.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

27 июня около 14 часов мужчина ушел из дома в магазин на улице Круговой и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении полиции.

Приметы: ростом около 176 см, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы светлые седые с залысинами.

Был одет: белая футболка, черные брюки.

Если вам известна любая информация о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите по телефонам: 102, (095) 907-52-03 или (098) 242-58-03.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре возросло количество пропавших без вести после ракетного удара России.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра БогдановаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра БогдановаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек
    Новости Днепра
    Сегодня 09:32
    Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек

    В Днепре пропавшими без вести после ракетного удара российских войск…

    Удар по многоэтажке в Днепре: личность погибшего человека устанавливают
    Новости Днепра
    Сегодня 08:07
    Удар по многоэтажке в Днепре: личность погибшего человека устанавливают

    В Днепре криминалисты отобрали у родственников пропавших без вести материалы…

    «Есть ли кто живой»: жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара
    Новости Днепра
    Вчера 21:28
    «Есть ли кто живой»: жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара

    Девушка, проживающая в разрушенном ракетой доме, рассказала о первых минутах…

    Два человека не выходят на связь: в Днепре количество пострадавших в результате атаки выросло до 9
    Новости Днепра
    Вчера 20:55
    Два человека не выходят на связь: в Днепре количество пострадавших в результате атаки выросло до 9

    В Днепре растет количество пострадавших из-за ракетного удара.

    Последние новости

    Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек
    Ракетный удар по Днепру: пропавшими считаются пять человек

    В Днепре пропавшими без вести после ракетного удара российских войск числятся 5 человек.

    Сегодня 09:32
    2
    просмотров
    Удар по многоэтажке в Днепре: личность погибшего человека устанавливают
    Удар по многоэтажке в Днепре: личность погибшего человека устанавливают

    В Днепре криминалисты отобрали у родственников пропавших без вести материалы для проведения ДНК-экспертиз.

    Сегодня 08:07
    5
    просмотров
    Погода на 29 июня: в Днепре будет тепло и солнечно
    Погода на 29 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Шестеро в больнице, среди них ребенок и беременная женщина: в Днепре количество пострадавших выросло до 12
    Шестеро в больнице, среди них ребенок и беременная женщина: в Днепре количество пострадавших выросло до 12

    В Днепре снова возросло количество пострадавших из-за ракетного удара по дому.

    Вчера 22:02
    5
    просмотров
    «Есть ли кто живой»: жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара
    «Есть ли кто живой»: жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара

    Девушка, проживающая в разрушенном ракетой доме, рассказала о первых минутах после прилета.

    Вчера 21:28
    11
    просмотров
    Два человека не выходят на связь: в Днепре количество пострадавших в результате атаки выросло до 9
    Два человека не выходят на связь: в Днепре количество пострадавших в результате атаки выросло до 9

    В Днепре растет количество пострадавших из-за ракетного удара.

    Вчера 20:55
    10
    просмотров
    В квартирах заблокированы люди: в Днепре один погибший и пять раненых из-за ракетного удара
    В квартирах заблокированы люди: в Днепре один погибший и пять раненых из-за ракетного удара

    В Днепре есть погибший в результате ракетного удара.

    Вчера 19:51
    6
    просмотров
    В Днепре для устранения последствий ракетного удара приостановили движение некоторых трамваев
    В Днепре для устранения последствий ракетного удара приостановили движение некоторых трамваев

    В Днепре есть изменения в работе транспорта из-за ракетного удара.

    Вчера 19:34
    13
    просмотров
    Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка
    Разрушены несколько этажей: в Днепре из-за ракетной атаки повреждена многоэтажка

    В Днепре произошло попадание в многоэтажку.

    Вчера 19:00
    11
    просмотров
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре во время тревоги раздались взрывы
    Оставайтесь в укрытиях: в Днепре во время тревоги раздались взрывы

    В Днепре во время тревоги раздался взрыв.

    Вчера 18:44
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх