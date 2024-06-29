В Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова

Полиция разыскивает 66-летнего жителя Новомосковска Александра Богданова.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

27 июня около 14 часов мужчина ушел из дома в магазин на улице Круговой и не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении полиции.

Приметы: ростом около 176 см, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы светлые седые с залысинами.

Был одет: белая футболка, черные брюки.

Если вам известна любая информация о местонахождении мужчины, пожалуйста, сообщите по телефонам: 102, (095) 907-52-03 или (098) 242-58-03.

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