В Днепропетровской области разыскивают 16-летних: Захарову Веронику и Берелет Екатерину

23 декабря Захарова Вероника и Берелет Екатерина пошли на прогулку в центр Каменского, и их местонахождение пока неизвестно.
Личные приметы Вероники: рост 163 см, темные волосы с длинными желтыми прядками.
Была одета в черный свитер, синие джинсы, синюю вязаную шапку с бубоном и серый вязаный шарф.
Личные приметы Екатерины: рост 153 см, светло русые длинные волосы.
Была одета в черный свитер, темно-серую спортивную куртку с желтым узором в виде ромба, светлые джинсы и коричневую шапку. При себе может быть серый рюкзак.
Если вам известна любая информация о местонахождении девушек, просим сообщить по телефону: 068 2411743, 096 5869441 или 102.
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