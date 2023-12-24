В Днепропетровской области разыскивают 16-летних: Захарову Веронику и Берелет Екатерину

Полицейские Каменского разыскивают двух несовершеннолетних девушек.

23 декабря Захарова Вероника и Берелет Екатерина пошли на прогулку в центр Каменского, и их местонахождение пока неизвестно.

Личные приметы Вероники: рост 163 см, темные волосы с длинными желтыми прядками.

Была одета в черный свитер, синие джинсы, синюю вязаную шапку с бубоном и серый вязаный шарф.

Личные приметы Екатерины: рост 153 см, светло русые длинные волосы.

Была одета в черный свитер, темно-серую спортивную куртку с желтым узором в виде ромба, светлые джинсы и коричневую шапку. При себе может быть серый рюкзак.

Если вам известна любая информация о местонахождении девушек, просим сообщить по телефону: 068 2411743, 096 5869441 или 102.

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