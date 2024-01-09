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В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи

Сегодня 18:37
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В Днепропетровской области заметили мох, из которого делают духи.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи

На Днепропетровщине заметили сливовую эвернию — вид лишайников из рода эверния. В народе его называют мох дубовый. Фотографию необычной флоры опубликовали в Facebook-сообществе «Растительный мир Украины».

Автор сообщения отмечает, что эверния имеет яркий, особый аромат, который невозможно спутать с другим. Часто используется в парфюмерии и иногда в народной медицине.

Растет на стволах деревьев преимущественно лиственных пород: дуба, ясеня, кленов, липы – отсюда и название. Можно встретить на мертвой древесине, редко на почве. В Украине произрастает в лесных и на севере лесостепных районах.

Эвернию собирают ранней весной или осенью, снимая ее с веток руками или соскребая ножом. Высушивают в хорошо проветриваемых помещениях, полученную смесь используют при изготовлении лекарства или эфирных масел.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духи

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Новости Днепра про В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области разрастается мох, из которого делают духиРусский

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