В Днепропетровской области разоблачили мошенников, которые в Telegram разводили людей на деньги

Как сообщили правоохранители, жители Днепропетровщины обманули 20 человек, беря у них взаймы от имени друзей. Для этого мошенники создавали фейковые страницы пользователей Telegram. После этого писали их знакомым и просили деньги. Люди верили и переводили определенную сумму на карту.
Мошенниками оказались жители города Верховцево Днепропетровской области. Жертв искали в открытых групповых чатах. Из скопированных профилей они писали другим участникам группы с просьбой одолжить деньги. При этом указывали банковские счета, оформленные на подставных лиц.
Разоблачили мошенников в апреле. Тогда пришли к ним с обысками. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты. По результатам расследования правоохранители доказали более 20 эпизодов преступной деятельности трех членов группировки.
Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству, которое расследовалось по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Днепряне сильно испугались.
Предприниматель с Днепропетровщины и соучредитель Monobank Владимир Яценко передал на…
Эта зима может быть тяжелее, чем в прошлом году, из-за…
Жительниц Днепропетровщины призывают проходить маммографию.
Холодает...
После резонансной стрельбы в Днепре МВД пересмотрели алгоритмы действий патрульных.
Получить льготу на оплату стоимости коммунальных услуг могут вдовы погибших военнослужащих из Днепра.
Днепряне сильно испугались.
Предприниматель с Днепропетровщины и соучредитель Monobank Владимир Яценко передал на нужды Вооруженных сил Украины свой самолет - Л-39 "Альбатрос".
На одном из маршрутов днепряне просят увеличить количество автобусов.
В Днепре на 12-м квартале появился новый сквер.
5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области.
Искусственный интеллект способен не только помочь в поиске информации, написании текстов, кода или учебе, он также может «показать», как может выглядеть город в будущем или «превратить» живого человека в мультяшного героя.
В Днепре изъяли огромную партию контрафактных сигарет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!