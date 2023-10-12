В Днепропетровской области разоблачили мошенников, которые в Telegram разводили людей на деньги

В Днепропетровской области разоблачили новую-старую схему выманивания денег.

Как сообщили правоохранители, жители Днепропетровщины обманули 20 человек, беря у них взаймы от имени друзей. Для этого мошенники создавали фейковые страницы пользователей Telegram. После этого писали их знакомым и просили деньги. Люди верили и переводили определенную сумму на карту.

Мошенниками оказались жители города Верховцево Днепропетровской области. Жертв искали в открытых групповых чатах. Из скопированных профилей они писали другим участникам группы с просьбой одолжить деньги. При этом указывали банковские счета, оформленные на подставных лиц.

Разоблачили мошенников в апреле. Тогда пришли к ним с обысками. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты. По результатам расследования правоохранители доказали более 20 эпизодов преступной деятельности трех членов группировки.

Правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному производству, которое расследовалось по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: