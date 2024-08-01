В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес: детали от ДБР

В Днепропетровской области разоблачили масштабный наркобизнес.

Мощная наркогруппировка, действовавшая при пособничестве полицейского.

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая производила и сбывала наркотики в больших размерах. Задержаны 14 человек, включая организатора. Пособником наркогруппировки был сотрудник полиции. Об этом сообщает Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований.

По данным следствия, житель Запорожья организовал наркобизнес и привлек к незаконной деятельности не менее 14 подельников. Каждый из участников преступной организации отвечал за свое направление работы – снабжение, хранение «товара», последующий сбыт и легализацию средств, полученных от наркотрафика.

Наркодельцы систематически закупали прекурсоры для изготовления метамфетамина, фасовки кокаина, каннабиса и других видов наркотических средств в арендованных квартирах. Сбывали наркотики и психотропы через специально созданные Telegram-каналы и средства почтовой связи.

Во избежание идентификации продажи проходили без личных встреч с клиентами – путем так называемых «закладок» на территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Киеве. Оплату за «товар» принимали на подконтрольные им банковские счета и криптогаманцы.

По результатам спецоперации правоохранители задержали 14 человек в порядке ст. 208 УПК РФ. Проведено более 50 обысков по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых, а также хранение наркотиков.

Изъяты наркотики, банковские карты, автомобили, денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, флешносители, жесткие диски, черновые записи, оружие и взрывчатка, электронные весы, средства для изготовления и фасовки продукции.

15 участникам преступной организации сообщено о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации, производстве и сбыте наркотических средств и прекурсоров, незаконном обращении с оружием (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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