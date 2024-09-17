В Днепропетровской области разоблачили двух нелегалов из Грузии и Азейбарджана

Гражданин Грузии, которому 45 лет, и 18-летний азербайджанец полицейские управления миграционной полиции Днепропетровщины доставили в пункт пропуска в Винницкой области. После этого их выдворили из Украины.
Об этом сообщили в ГУНП Днепропетровской области.
Там напомнили, что на территории Украины продолжаются общегосударственные превентивные меры по выявлению нелегальных мигрантов.
Напомним, ранее мы писали, что недавно в Кривом Роге задержали нелегала из Азербайджана.
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