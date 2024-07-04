В Днепропетровской области работал подпольный спиртовой завод

В Новомосковске на Днепропетровщине разоблачили подпольный завод, который производил этиловый спирт.

Три человека организовали подпольное производство этилового спирта в городе Новомосковск. Посредством специального технологического оборудования они ежедневно производили более 20 тонн спирта. Незаконно изготовленную продукцию перекачивали в оборудованное спиртохранилище через подземный трубопровод длиной примерно 1 километр. В дальнейшем ее продавали по всей территории Украины. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли 113 тонн нелегальной подакцизной продукции и оборудования целостного имущественного комплекса, охватывающего все этапы технологического процесса производства спирта.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование по уголовному производству, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), совершенных по предварительному сговору группой.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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