В Днепропетровской области рабочего ударило током, когда он монтировал кабели на столбе: что с ним

В Павлоградском районе мужчина травмировался, когда натягивал кабели на электрический столб.

Об этом рассказала руководитель Павлоградской станции экстренной медицинской помощи Светлана Зайчикова.

Так, 6 октября в диспетчерскую Павлоградскую СЕМД поступил вызов: электротравма, падение с высоты. На место выехала бригада скорой.

Как позже выяснили медики, мужчина проводил работы, связанные с установкой кабеля на столбах. Перепутав провода, мужчина прикоснулся к кабелю с электрическим током, отчего его отбросило на землю. Во время падения пострадавший получил дополнительные повреждения.

Медики обезболили мужчину, надели на него кислородную маску и провели инфузию. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с диагнозом электротравма и кататравма.

Врачи отмечают важность соблюдения правил техники безопасности.

Напомним, ранее прокуратура сообщила, как продвигается досудебное расследование по делу смерти двух человек в больнице Днепра.

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