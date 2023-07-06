В Днепропетровской области пиротехники уничтожили почти полтысячи взрывоопасных предметов с начала года

На Днепропетровщине в 2023 году пиротехники обезвредили около полутысячи боеприпасов. Они обследовали 37,7 гектаров территории региона. А еще более 2,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

«Спасатели продолжают работать над тем, чтобы обезопасить людей от взрывоопасного вражеского железа. Работы много. Вызовы каждый день. В частности, в Криворожском районе специалисты проверяют территории вблизи линий электропередач и газопроводов. Уезжают и на Никопольщину», – отметил начальник сектора гуманитарного разминирования Главного управления ГСЧС в области Андрей Моторя.

Он добавил, что областное пиротехническое подразделение ГУ ГСЧС помогает и другим регионам. Специалисты проводят гуманитарное разминирование населённых пунктов Харьковщины и Херсонщины.

Всего с начала войны пиротехники области уничтожили на Днепропетровщине более 6,6 тыс. взрывоопасных предметов.

Саперы напоминают, запрещено трогать подозрительные предметы. Если обнаружили смертоносную находку, нужно сразу звонить по телефону в полицию или спасателей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: