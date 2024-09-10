В Днепропетровской области пиротехники ГСЧС взорвались на боеприпасе: есть погибший

В Днепропетровской области пиротехники ГСЧС проводили работы по разминированию. В ходе этого произошла детонация боеприпаса.
Трагическое известие сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В результате взрыва погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения, его госпитализировали. О тяжести ранений не сообщается.
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