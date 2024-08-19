Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасности

В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасности

Сегодня 06:46
просмотров

В Днепропетровской области снова горели леса.

Новости Днепра про В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасности

За сутки пожары произошли в лесах Синельниковского района, Днепровского района, Новомосковского района и Кривого Рога.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Вблизи села Малиновка Покровской поселковой территориальной громады Синельниковского района загорелась подстилка хвойного леса на территории Великомихайловского лесничества. Сотрудники ГСЧС потушили пожар площадью 1 га.

На территории Обуховского лесничества Обуховской громады Днепровского района горела подстилка лиственного леса на общей площади 1 га. Пожар ликвидирован.

В Новомосковском районе Чернеччинской поселковой территориальной громады спасатели потушили возгорание подстилки хвойного леса на площади 1 га.

В Долгинцевском районе Кривого Рога горели саженцы молодой сосны и травы. Спасатели потушили пожар на общей площади в 4 га.

За сутки пожарные присоединялись к тушению 98 пожаров в экосистемах: 84 возгораний сухой травы и 14 возгораний, где средоточием был мусор. Огонь уничтожил 85 гектаров.

По данным Украинского гидрометеорологического центра в Днепропетровской области 19 августа сохранится чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.

Новости Днепра про В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасности

Спасатели еще раз призывают не сжигать сухую растительность и мусор. При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101. Напомним, виновные в возникновении пожара в экосистемах несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасностиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Оккупанты почти 15 раз в течение дня атаковали Никопольщину
    Новости Днепра
    Вчера 19:47
    Оккупанты почти 15 раз в течение дня атаковали Никопольщину

    Никопольщина сегодня снова оказалась под вражеским обстрелом.

    В Днепре завтра снова будут действовать графики отключений света
    Новости Днепра
    Вчера 18:24
    В Днепре завтра снова будут действовать графики отключений света

    Графики отключения света возвращаются.

    В Днепропетровской области от российских обстрелов пострадал человек
    Новости Днепра
    Вчера 18:03
    В Днепропетровской области от российских обстрелов пострадал человек

    В Никопольском районе от российских обстрелов пострадал человек.

    Последние новости

    Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Оккупанты почти 15 раз в течение дня атаковали Никопольщину
    Оккупанты почти 15 раз в течение дня атаковали Никопольщину

    Никопольщина сегодня снова оказалась под вражеским обстрелом.

    Вчера 19:47
    1
    просмотров
    В Днепре завтра снова будут действовать графики отключений света
    В Днепре завтра снова будут действовать графики отключений света

    Графики отключения света возвращаются.

    Вчера 18:24
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области от российских обстрелов пострадал человек
    В Днепропетровской области от российских обстрелов пострадал человек

    В Никопольском районе от российских обстрелов пострадал человек.

    Вчера 18:03
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина утонул на Голубых озерах: спасатели ищут тело
    На Днепропетровщине мужчина утонул на Голубых озерах: спасатели ищут тело

    На Голубых озерах утонул мужчина.

    Вчера 16:16
    2
    просмотров
    В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и сломал крыло
    В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и сломал крыло

    В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и серьезно травмировал крыло.

    Вчера 15:09
    1
    просмотров
    В Днепре 1,5-годовалый мальчик выпал из окна шестого этажа
    В Днепре 1,5-годовалый мальчик выпал из окна шестого этажа

    В Днепре 1,5-летний малыш выпал из окна.

    Вчера 13:55
    4
    просмотров
    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине: ранен спасатель
    Враг атаковал подстанцию ​​на Днепропетровщине: ранен спасатель

    В результате вражеского удара по подстанции на Днепропетровщине пострадал работник ГСЧС.

    Вчера 12:49
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине ночью горела многоэтажка
    На Днепропетровщине ночью горела многоэтажка

    Сегодня ночью в городе Кривой Рог произошел пожар.

    Вчера 11:30
    3
    просмотров
    В Днепре ночью снова горел автомобиль
    В Днепре ночью снова горел автомобиль

    Огонь уничтожил переднюю часть автомобиля.

    Вчера 10:32
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх