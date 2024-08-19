В Днепропетровской области произошли масштабные пожары в лесах: сохраняется V уровень опасности

За сутки пожары произошли в лесах Синельниковского района, Днепровского района, Новомосковского района и Кривого Рога.
Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
Вблизи села Малиновка Покровской поселковой территориальной громады Синельниковского района загорелась подстилка хвойного леса на территории Великомихайловского лесничества. Сотрудники ГСЧС потушили пожар площадью 1 га.
На территории Обуховского лесничества Обуховской громады Днепровского района горела подстилка лиственного леса на общей площади 1 га. Пожар ликвидирован.
В Новомосковском районе Чернеччинской поселковой территориальной громады спасатели потушили возгорание подстилки хвойного леса на площади 1 га.
В Долгинцевском районе Кривого Рога горели саженцы молодой сосны и травы. Спасатели потушили пожар на общей площади в 4 га.
За сутки пожарные присоединялись к тушению 98 пожаров в экосистемах: 84 возгораний сухой травы и 14 возгораний, где средоточием был мусор. Огонь уничтожил 85 гектаров.
По данным Украинского гидрометеорологического центра в Днепропетровской области 19 августа сохранится чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Спасатели еще раз призывают не сжигать сухую растительность и мусор. При первых признаках возникновения пожара сообщайте на спецлинию Службы спасения – 101. Напомним, виновные в возникновении пожара в экосистемах несут за собой административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.
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