В Днепропетровской области пропал ребенок

Нужна помощь.

В Днепропетровской области ищут 14-летнюю Анастасию Василькову.

По словам полиции, ребенок ушел из дома в Павлограде и до сих пор не вернулся.

Всех небезразличных просят помочь в поисках.

Родные рассказали, что Анастасия вышла из дома около 9:00 пятницы, 25 августа. Где она сейчас не известно, связи с ребенком нет. Об этом говорится в сообщении «Розыск детей ГУНП в Днепропетровской области».

Приметы: на вид 15-16 лет, рост — около 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, серые глаза.

Была одета: голубые шорты, голубая майка, черно-розовые кроссовки.

Если вы видели Анастасию, или знаете, где она может находиться, обратитесь в полицию по номеру (066) 283-53-06, или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.

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