В Днепропетровской области пропал 79-летний дедушка, у которого проблемы с памятью

В Днепропетровской области ищут пропавшего дедушку.

Об этом сообщили волонтеры Павлоградского поисково-спасательного отряда «Антарес».

79-летний Константин Константинович Комендант вышел из дома 2 августа в 7 утра и до сих пор не вернулся. Мужчина живет в районе улицы Анна Светличная в центре Павлограда.

В день исчезновения был одет в джинсовые шорты, ветровку зеленого цвета, обут в тапочки и мог быть в черной кепке.

Приметы: телосложение среднее, глаза карие, на голове лысина, но на висках есть волосы.

Особые приметы: шрам на лице после операции, на бритом наклеенный лейкопластырь.

У него есть проблемы с памятью. Если кто видел мужчину сообщите, пожалуйста, на горячую линию 0800400149 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре ищут пропавшую 15-летнюю девочку.

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