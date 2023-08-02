В Днепропетровской области пропал 79-летний дедушка, у которого проблемы с памятью

Об этом сообщили волонтеры Павлоградского поисково-спасательного отряда «Антарес».
79-летний Константин Константинович Комендант вышел из дома 2 августа в 7 утра и до сих пор не вернулся. Мужчина живет в районе улицы Анна Светличная в центре Павлограда.
В день исчезновения был одет в джинсовые шорты, ветровку зеленого цвета, обут в тапочки и мог быть в черной кепке.
Приметы: телосложение среднее, глаза карие, на голове лысина, но на висках есть волосы.
Особые приметы: шрам на лице после операции, на бритом наклеенный лейкопластырь.
У него есть проблемы с памятью. Если кто видел мужчину сообщите, пожалуйста, на горячую линию 0800400149 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре ищут пропавшую 15-летнюю девочку.
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