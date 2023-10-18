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В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Сегодня 21:26
просмотров

Звуки взрывов слышали в Павлограде.
Новости Днепра про В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Фото условное и иллюстративное

Жители Павлограда сообщали о звуках взрывов во время тревоги. Эту информацию сначала частично подтвердили в горсовете, опубликовав предупреждение о том, что нужно укрыться за две стены.

Новости Днепра про В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

После отбоя информацию о взрывах подтвердил и глава ОВА Сергей Лысак. Он призывает соблюдать информационную гигиену, а также сообщает, что на месте работают соответствующие службы.

Новости Днепра про В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Детали, как обычно, впоследствии от ОВА или ГСЧС.

Напомним, утром 18 октября россияне атаковали Обуховку вблизи Днепра. К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения. В настоящее время идет ликвидация последствий удара.

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