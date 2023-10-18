В Днепропетровской области прогремела серия взрывов

Жители Павлограда сообщали о звуках взрывов во время тревоги. Эту информацию сначала частично подтвердили в горсовете, опубликовав предупреждение о том, что нужно укрыться за две стены.
После отбоя информацию о взрывах подтвердил и глава ОВА Сергей Лысак. Он призывает соблюдать информационную гигиену, а также сообщает, что на месте работают соответствующие службы.
Детали, как обычно, впоследствии от ОВА или ГСЧС.
Напомним, утром 18 октября россияне атаковали Обуховку вблизи Днепра. К сожалению, погибла 31-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения. В настоящее время идет ликвидация последствий удара.
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