В Днепропетровской области продавали несуществующие товары из Европы

На Дніпропетровщині 24-річний чоловік ошукував людей на неіснуючих товарах з Європи.

Продавец размещал в соцсетях объявления о продаже товаров из Европы. На нескольких аккаунтах он опубликовал рекламу, на которую реагировали потенциальные покупатели.

Люди заказывали товары и должны были внести стопроцентную переплату. Как только продавец получал деньги – тогда исчезал без вести. Не дождавшись своей покупки, клиенты поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию.

Как выяснилось, мошенником был 24-летний житель Верховцево, которое близ Желтых Вод. Всего «продавец» обманул 24 человека и заработал 280 тысяч гривен. Жертв может быть больше, поэтому правоохранители устанавливают других пострадавших.

Мужчине объявили о подозрении в мошенничестве.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: