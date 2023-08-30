В Днепропетровской области продавали несуществующие товары из Европы

Продавец размещал в соцсетях объявления о продаже товаров из Европы. На нескольких аккаунтах он опубликовал рекламу, на которую реагировали потенциальные покупатели.
Люди заказывали товары и должны были внести стопроцентную переплату. Как только продавец получал деньги – тогда исчезал без вести. Не дождавшись своей покупки, клиенты поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию.
Как выяснилось, мошенником был 24-летний житель Верховцево, которое близ Желтых Вод. Всего «продавец» обманул 24 человека и заработал 280 тысяч гривен. Жертв может быть больше, поэтому правоохранители устанавливают других пострадавших.
Мужчине объявили о подозрении в мошенничестве.
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