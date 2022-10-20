В Днепропетровской области появился чат-бот, который сообщит об отключении света

После этого вы начнете получать оповещения про возможные отключения в Днепропетровской области.

Чат-бот будет оповещать жителей Днепропетровской области об аварийных отключениях электроэнергии в разных районах. Бот будет отправлять уведомления и команды Укрэнерго.

В компании Yasno создали чат-бот, который будет предупреждать об отключении света в Днепропетровской области.

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