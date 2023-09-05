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В Днепропетровской области появятся две новые природоохранные зоны: где именно

Сегодня 18:04
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На Криворожье появятся ландшафтные заказники.

Новости Днепра про В Днепропетровской области появятся две новые природоохранные зоны: где именно

Об этом сообщили в Украинской природоохранной группе.

В этом году представители Украинской природоохранной группы обратились в Новолатовское общество, что на Криворожье с просьбой признать ландшафтными заказниками две балки на территории ОТГ.

Впоследствии стало известно, что общество согласовало создание этих природоохранных зон. Речь идет о «Балке Макушина» и «Балке Малая Свистунова», общая площадь которых достигает 100 гектаров. Расположены будущие ландшафтные заказники на левобережье Ингульца.

По информации специалистов, изучавших эти зеленые зоны, здесь обнаружено 27 видов флоры из Красной книги Украины и Красной книги Днепропетровской области. В частности, в Балке Макушина растет ковыль волосистый, Лессинг, астрагал шерстистоцветковый, горицвет весенний, шафран сетчатый, тюльпан бужский и т.д.

Территория имеет международный природоохранный статус и включена в Изумрудную сеть Европы.

Проектируемый заказник «Балка Малая Свистунова» расположен относительно близко к Балке Макушина и создается с целью сохранения ценных степных поселений. На этой территории растет ковыль Лессинга, горицвет весенний, рябчик русский, сон луговой, астрагал днепровский, гранитный ковыль и т.д.

Специалисты отмечают, что территория балки важна для сохранения зиновати гранитной — узколокального эндемика, ареал которого охватывает бассейны рек Ингул, Ингулец, Громоклия и низовья Южного Буга и Чичиклии.

Впереди еще много работы.

Следующий шаг – подготовка проектов создания ландшафтных заказников, запланированных департаментом экологии Днепропетровской области на начало 2024 года. После проектирования заказники должны быть объявлены Днепропетровским областным советом, — отмечают специалисты.

Исследователи также отметили, что по показателю площади природно-заповедного фонда Днепропетровская область занимает 24 место среди областей Украины, что является одним из самых низких показателей.

Для справки: ландшафтный заказник — природно-заповедная территория Украины, которую создают для обеспечения охраны всего находящегося на ней природного комплекса. Под защитой оказываются все компоненты, от которых зависит: рельеф, геологическая основа, воздушные массы, гидрологические объекты, флора и фауна.

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