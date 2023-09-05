В Днепропетровской области появятся две новые природоохранные зоны: где именно

Об этом сообщили в Украинской природоохранной группе.
В этом году представители Украинской природоохранной группы обратились в Новолатовское общество, что на Криворожье с просьбой признать ландшафтными заказниками две балки на территории ОТГ.
Впоследствии стало известно, что общество согласовало создание этих природоохранных зон. Речь идет о «Балке Макушина» и «Балке Малая Свистунова», общая площадь которых достигает 100 гектаров. Расположены будущие ландшафтные заказники на левобережье Ингульца.
По информации специалистов, изучавших эти зеленые зоны, здесь обнаружено 27 видов флоры из Красной книги Украины и Красной книги Днепропетровской области. В частности, в Балке Макушина растет ковыль волосистый, Лессинг, астрагал шерстистоцветковый, горицвет весенний, шафран сетчатый, тюльпан бужский и т.д.
Территория имеет международный природоохранный статус и включена в Изумрудную сеть Европы.
Проектируемый заказник «Балка Малая Свистунова» расположен относительно близко к Балке Макушина и создается с целью сохранения ценных степных поселений. На этой территории растет ковыль Лессинга, горицвет весенний, рябчик русский, сон луговой, астрагал днепровский, гранитный ковыль и т.д.
Специалисты отмечают, что территория балки важна для сохранения зиновати гранитной — узколокального эндемика, ареал которого охватывает бассейны рек Ингул, Ингулец, Громоклия и низовья Южного Буга и Чичиклии.
Впереди еще много работы.
Следующий шаг – подготовка проектов создания ландшафтных заказников, запланированных департаментом экологии Днепропетровской области на начало 2024 года. После проектирования заказники должны быть объявлены Днепропетровским областным советом, — отмечают специалисты.
Исследователи также отметили, что по показателю площади природно-заповедного фонда Днепропетровская область занимает 24 место среди областей Украины, что является одним из самых низких показателей.
Для справки: ландшафтный заказник — природно-заповедная территория Украины, которую создают для обеспечения охраны всего находящегося на ней природного комплекса. Под защитой оказываются все компоненты, от которых зависит: рельеф, геологическая основа, воздушные массы, гидрологические объекты, флора и фауна.
Читайте также:
Автор:
Студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать…
Сегодня, 5 сентября, около 11:00 на спецлинию "102" позвонила обеспокоенная…
Часть военнообязанных жителей Днепра может получить повестку повторно. Это законно…
Неподалеку Днепра находится один из самых старых вулканов в мире.…
В Днепропетровской области женщина едва не убила своего сожителя.
Кабмин предложил увеличить минимальные цены на алкогольные напитки.
Студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.
Сегодня, 5 сентября, около 11:00 на спецлинию "102" позвонила обеспокоенная женщина.
Часть военнообязанных жителей Днепра может получить повестку повторно. Это законно и коснется только некоторых категорий граждан.
В Слобожанском в Днепропетровской области командир открыл огонь по товарищам.
В днепровском "Варусе" снова разгорелся скандал. На этот раз из-за яиц.
Очередной довольно странный тендер объявили в Кривом Роге.
Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск. Его подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
6 сентября будет три месяца со дня, когда Россия подорвала Каховскую ГЭС, что повлекло за собой огромную техногенную катастрофу. В сети появились спутниковые снимки территории, где когда-то было Каховское море.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!