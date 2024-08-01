В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проекта

У Покрові в одному з ліцеїв збудують підземні класи на 900 осіб.

В Покровском лицее №8 в Днепропетровской области построят особое школьное укрытие.

Соответствующий проект обнародован на портале Цифровой экосистемы для подотчетного управления восстановлением «DREAM».

Также о нем рассказали в Министерстве восстановления Украины.

Предполагается возведение подземного сооружения с тремя эвакуационными выходами, которое можно будет использовать как в мирное, так и в особое время.

Укрытие будет обустроено для 900 человек. Всего в Покровском лицее №8 обучалось около 400 учеников, так что пользоваться укрытием смогут преподаватели и ученики еще двух учебных заведений, которые находятся рядом.

ПРУ (противорадиационное укрытие – ред.) представляет собой отдельно стоящее подземное монолитное железобетонное сооружение с тремя эвакуационными выходами лестничных клеток на поверхность земли. Входы оборудованы защитно-герметичными дверями, говорится в описании проекта.

Укрытием смогут пользоваться лица с инвалидностью и маломобильные группы — для них обеспечивается комплекс мер по свободному передвижению в зонах специально предусмотренных для посещения такими лицами. Будет установлен подъемник вертикального перемещения. А санузлы будут оборудованы специальным оборудованием.

Проекты некоторых комнат, которые будут обустраиваться внутри, уже обнародованы. В частности, уже известно, что внутри будут тиры, комнаты для коворкинга, а также залы для лечебной физкультуры.

Для мирного времени:

Для особенного времени:

Общий бюджет проекта – 148 миллионов гривен.

Все договоры для построения заключены на 100%, поставок выполнено — на 30%, оплаченных счетов — 28,64%.

Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

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