В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проекта

В Покровском лицее №8 в Днепропетровской области построят особое школьное укрытие.
Соответствующий проект обнародован на портале Цифровой экосистемы для подотчетного управления восстановлением «DREAM».
Также о нем рассказали в Министерстве восстановления Украины.
Предполагается возведение подземного сооружения с тремя эвакуационными выходами, которое можно будет использовать как в мирное, так и в особое время.
Укрытие будет обустроено для 900 человек. Всего в Покровском лицее №8 обучалось около 400 учеников, так что пользоваться укрытием смогут преподаватели и ученики еще двух учебных заведений, которые находятся рядом.
ПРУ (противорадиационное укрытие – ред.) представляет собой отдельно стоящее подземное монолитное железобетонное сооружение с тремя эвакуационными выходами лестничных клеток на поверхность земли. Входы оборудованы защитно-герметичными дверями, говорится в описании проекта.
Укрытием смогут пользоваться лица с инвалидностью и маломобильные группы — для них обеспечивается комплекс мер по свободному передвижению в зонах специально предусмотренных для посещения такими лицами. Будет установлен подъемник вертикального перемещения. А санузлы будут оборудованы специальным оборудованием.
Проекты некоторых комнат, которые будут обустраиваться внутри, уже обнародованы. В частности, уже известно, что внутри будут тиры, комнаты для коворкинга, а также залы для лечебной физкультуры.
Для мирного времени:
Для особенного времени:
Общий бюджет проекта – 148 миллионов гривен.
Все договоры для построения заключены на 100%, поставок выполнено — на 30%, оплаченных счетов — 28,64%.
Завершить строительство планируется к концу 2024 года.
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