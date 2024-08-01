Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проекта

Сегодня 12:18
просмотров

У Покрові в одному з ліцеїв збудують підземні класи на 900 осіб.

Новости Днепра про В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проекта

В Покровском лицее №8 в Днепропетровской области построят особое школьное укрытие.

Соответствующий проект обнародован на портале Цифровой экосистемы для подотчетного управления восстановлением «DREAM».

Также о нем рассказали в Министерстве восстановления Украины.

Предполагается возведение подземного сооружения с тремя эвакуационными выходами, которое можно будет использовать как в мирное, так и в особое время.

Новости Днепра про В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проекта 

Укрытие будет обустроено для 900 человек. Всего в Покровском лицее №8 обучалось около 400 учеников, так что пользоваться укрытием смогут преподаватели и ученики еще двух учебных заведений, которые находятся рядом.

ПРУ (противорадиационное укрытие – ред.) представляет собой отдельно стоящее подземное монолитное железобетонное сооружение с тремя эвакуационными выходами лестничных клеток на поверхность земли. Входы оборудованы защитно-герметичными дверями, говорится в описании проекта.

Новости Днепра про В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проекта

Укрытием смогут пользоваться лица с инвалидностью и маломобильные группы — для них обеспечивается комплекс мер по свободному передвижению в зонах специально предусмотренных для посещения такими лицами. Будет установлен подъемник вертикального перемещения. А санузлы будут оборудованы специальным оборудованием.

Проекты некоторых комнат, которые будут обустраиваться внутри, уже обнародованы. В частности, уже известно, что внутри будут тиры, комнаты для коворкинга, а также залы для лечебной физкультуры.

Для мирного времени:

Для особенного времени:

Общий бюджет проекта – 148 миллионов гривен.

Все договоры для построения заключены на 100%, поставок выполнено — на 30%, оплаченных счетов — 28,64%.

Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проектаУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области построят новое противорадиационное укрытие: особенности проектаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024
    Новости Днепра
    Сегодня 12:49
    Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024

    Дзюдоистка Елизавета Литвиненко из Днепропетровщины прошла в 1/4 финала Олимпийских…

    В Днепре спасают военного, который, несмотря на ранения, продолжал бой с врагом
    Новости Днепра
    Сегодня 12:07
    В Днепре спасают военного, который, несмотря на ранения, продолжал бой с врагом

    В Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения под Покровском.

    В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутах
    Новости Днепра
    Сегодня 11:27
    В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутах

    Сегодня общественный транспорт будет курсировать с переменами.

    В Кривом Роге 16-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа: что с ней
    Новости Днепра
    Сегодня 11:19
    В Кривом Роге 16-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа: что с ней

    В Кривом Роге девочка выпала из окна и получила травмы.

    Последние новости

    Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024
    Еще одна спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024

    Дзюдоистка Елизавета Литвиненко из Днепропетровщины прошла в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года.

    Сегодня 12:49
    0
    просмотров
    В Днепре спасают военного, который, несмотря на ранения, продолжал бой с врагом
    В Днепре спасают военного, который, несмотря на ранения, продолжал бой с врагом

    В Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения под Покровском.

    Сегодня 12:07
    1
    просмотров
    В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутах
    В Днепре 1 августа некоторый общественный транспорт не будет заезжать на Соборную площадь: изменения в маршрутах

    Сегодня общественный транспорт будет курсировать с переменами.

    Сегодня 11:27
    0
    просмотров
    В Кривом Роге 16-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа: что с ней
    В Кривом Роге 16-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа: что с ней

    В Кривом Роге девочка выпала из окна и получила травмы.

    Сегодня 11:19
    1
    просмотров
    У «Дафи» в Днепре запускали фейерверки: в полиции рассказали детали
    У «Дафи» в Днепре запускали фейерверки: в полиции рассказали детали

    Стало известно, кто испугал жителей Днепра салютами ввереи 31 июля.

    Сегодня 10:56
    2
    просмотров
    Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого
    Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого

    В Синельниковском районе задержан злоумышленник.

    Сегодня 10:34
    0
    просмотров
    Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях
    Сестры-теннисистки из Днепра прошли в четвертьфинал парного разряда на олимпийских соревнованиях

    Теннисистки из Днепра прошли в полуфинал парного разряда по теннису на Олимпиаде.

    Сегодня 10:32
    просмотров
    С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения
    С элементами защиты: в Украине будут выдавать обновленные водительские удостоверения

    В сервисных центрах МВД будут выдаваться обновленные бланки водительских документов.

    Сегодня 10:06
    2
    просмотров
    В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата
    В Днепре планируют на несколько месяцев перекрыть проезжую часть на Вокзальной площади: причина и дата

    На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити проїзну частину та тротуар.

    Сегодня 09:26
    3
    просмотров
    В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто
    В Киеве мужчина 3 месяца травил сожительницу химическими веществами, чтобы получить деньги и авто

    В Киеве задержан подозреваемый в убийстве.

    Сегодня 08:46
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх