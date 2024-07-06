В Днепропетровской области полиция задержала ранее судимого мужчину за серию краж

Поліцейські затримали чоловіка за серію крадіжок у Новомосковську.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

26-летний местный житель подозревается в совершении двух имущественных преступлений за сутки.

5 июля около 2 часов ночи в Новомосковский районный отдел полиции обратился потерпевший и сообщил, что неизвестный мужчина проник в его микроавтобус, который стоял во дворе многоэтажки, вытащил строительную тачку и рабочие инструменты, — говорится в сообщении полиции.

Соседи испугали вора и он скрылся. Однако после этого автомобиль загорелся.

В этот же день в полицию поступило сообщение о том, что кто-то пробрался в торговый павильон, украл имущество и скрылся.

Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения, и вскоре он был задержан.

В ходе следственных действий, правоохранители установили его причастность к указанным преступлениям. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Теперь ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

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