В Днепропетровской области полиция разыскивает 33-летнюю женщину и ее 4-летнюю дочь

В Новомосковске полиция разыскивает 33-летнюю Анну Датченко и ее 4-летнюю дочь Алису Датченко.
Известно, что с 10:00 14 ноября женщина со своим ребенком не выходит на связь и их местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы Анны Датченко: на вид 33-34 года, рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные светло-русые, глаза голубые.
Была одета: бежевая куртка.
Приметы Алисы Датченко: на вид 5-6 лет, волосы короткие, темно-русые, глаза голубые.
Была одета: в розовую куртку и красную шапку, розовые резиновые ботинки.
Если вы видели женщину и ее дочь или вам известно, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098)242-58-03, (050)-948-53-23, (097)-980-46 -17.
Важна любая информация!
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