В Днепропетровской области «погорел» на взятке руководитель сервисного центра МВД

В Днепропетровской области поймали руководителя одного из сервисных центров.

Как сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции, в двух областях и Киеве оперативники разоблачили сотрудников сервисных центров на коррупционных схемах. В частности, в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды был задержан чиновник.

Речь идет о руководителе одного из сервисных центров Днепропетровщины. Он предлагал посетителям ТСЦ за «дополнительную плату» помочь беспрепятственно и быстро воспользоваться админуслугами госучреждения.

Поймали чиновника на получении очередной взятки, которую он требовал при содействии в оформлении регистрации авто.

Руководитель сервисного центра уже объявил о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Будут также искать других причастных к сделке.

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