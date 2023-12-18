В Днепропетровской области «погорел» на взятке руководитель сервисного центра МВД

Как сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции, в двух областях и Киеве оперативники разоблачили сотрудников сервисных центров на коррупционных схемах. В частности, в Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды был задержан чиновник.
Речь идет о руководителе одного из сервисных центров Днепропетровщины. Он предлагал посетителям ТСЦ за «дополнительную плату» помочь беспрепятственно и быстро воспользоваться админуслугами госучреждения.
Поймали чиновника на получении очередной взятки, которую он требовал при содействии в оформлении регистрации авто.
Руководитель сервисного центра уже объявил о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Будут также искать других причастных к сделке.
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