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В Днепропетровской области подростки избили и ограбили 35-летнего мужчину

Сегодня 13:45
просмотров

В Днепропетровской области двое молодых парней избили и ограбили 35-летнего мужчину

Новости Днепра про В Днепропетровской области подростки избили и ограбили 35-летнего мужчину

Инцидент произошел 14 декабря в городе Павлоград.

Об этом пишет Днепр Оперативный.

«16-летний ученик Терновского профессионального горного лицея и его безработный 19-летний друг после совместного употребления алкоголя с 35-летним мужчиной, избили его и отобрали телефон и кошелек», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в больницу с многочисленными травмами.

Агрессоров задержала полиция. За разбойное нападение обоим злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сегодня мы сообщали, что полиция разыскивает двух мальчиков, сбежавших из больницы в АНД в районе города Днепр.

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