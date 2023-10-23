В Днепропетровской области под утро прогремел взрыв: что известно

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Сегодня, 23 октября, ночь на Днепропетровщине прошла без вражеских атак. Но под утро агрессор направил на нашу область ракету. Ее уничтожили защитники из ПВК «Схід».

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Они 24/7 на защите неба над нами, чтобы на земле продолжала бурлить жизнь. Спасибо за это! Впереди – новая рабочая неделя. Пусть она будет легкой и продуктивной, – написал он.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги, берегите себя и своих близких!

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