В Днепропетровской области под колесами поезда погиб 17-летний юноша с инвалидностью

В субботу, 4 ноября, в Каменском произошла трагедия – во время движения поезд сбил 17-летнего юношу.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что у ребенка была инвалидность.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Все обстоятельства смерти юноши будут выяснять полицейские.
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