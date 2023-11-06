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  • В Днепропетровской области под колесами поезда погиб 17-летний юноша с инвалидностью

В Днепропетровской области под колесами поезда погиб 17-летний юноша с инвалидностью

Сегодня 09:00
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Все обстоятельства смерти юноши будут выяснять полицейские.

Новости Днепра про В Днепропетровской области под колесами поезда погиб 17-летний юноша с инвалидностью

В субботу, 4 ноября, в Каменском произошла трагедия – во время движения поезд сбил 17-летнего юношу.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что у ребенка была инвалидность.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Все обстоятельства смерти юноши будут выяснять полицейские.

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