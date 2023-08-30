В Днепропетровской области под колесами грузового поезда погиб мужчина: лежал на путях

Как сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный. Война», предварительно известно, что мужчина лет 30-35 лежал на железнодорожных путях. Там его и переехал грузовой поезд.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Отмечается, что он умер мгновенно.
На место вызвали правоохранителей.
Они будут выяснять все обстоятельства трагедии. Личность мужчины устанавливают.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре грузовой поезд насмерть сбил женщину: что говорят в полиции.
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