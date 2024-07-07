В Днепропетровской области перевернулся Daewoo Lanos: водителя деблокировали спасатели

В городе Кривой Рог произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня в 09:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о ДТП, которое произошло на улице Федора Караманиц Покровского района города Кривой Рог. По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, вероятно, не справился с управлением и допустил опрокидывание легковушки, говорится в сообщении спасателей.

В изуродованном авто зажало водителя, спасатели 50-летнего мужчины из салона.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Все обстоятельства ДТП будут выяснять работники Нацполиции.

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