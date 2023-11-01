В Днепропетровской области переправляли «уклончан» за границу под видом волонтеров

Схема действовала по всей Украине.

Экс-замглавы Службы судебной охраны подозревают в организации масштабной схемы нелегального выезда мужчин за границу.

Для реализации сделки фигурант создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций. От «имени» этих учреждений он оформлял уклоняющихся как международных перевозчиков гуманитарных грузов.

Схема действовала в 8 областях, в том числе и на Днепропетровщине. Стоимость таких «услуг» составляла от 2 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности зарубежной поездки.

Чтобы избежать правосудия, фигурант в марте этого года сбежал в одну из европейских стран в качестве волонтера. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против государства.

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