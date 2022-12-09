В Днепропетровской области пенсионер спас лебедя

«Герои среди нас! Недавно житель пгт Кринички Баринов Виталий Васильевич (69 лет) спас лебедя, попавшего в ледяной плен на Центральном пруду. Несмотря на то, что лед был хрупким, он все же решился на спасение благородной птицы», — сообщили в громаде.
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