В Днепропетровской области пенсионер агитировал за коммунистический режим: ему сообщили о подозрении

По данным полиции, пенсионер на собственной странице в запрещенной в Украине социальной сети долгое время распространял публикации с коммунистической символикой и пропагандой тоталитарного режима.
Отметим, согласно закону, публичное распространение такой символики в Украине запрещено.
Поэтому 12 мая следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение символики коммунистического тоталитарного режима).
Теперь пенсионеру грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области трое жителей восхваляли вооруженные силы рф: их задержали.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
В Днепре есть свой нудистский пляж. Находится он в самом…
В Новомосковске хозяин без полицейских задержал вора.
Сегодня в Днепре из окна многоэтажного дома выпал мужчина.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его облгазы нанесли государству 18…
В Днепре есть свой нудистский пляж. Находится он в самом конце Монастырского острова. На этой части пляжа растет много деревьев и кустов, она не оборудована раздевалками, ногомойками, питьевыми фонтанчиками. Отдых тут считается «диким».
В Новомосковске хозяин без полицейских задержал вора.
Это смогут сделать не все.
Сегодня в Днепре из окна многоэтажного дома выпал мужчина.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и его облгазы нанесли государству 18 миллиардов убытков.
Несколько дней назад в Днепре запустили фонтаны. В городе работает более 10 фонтанов, но раньше их было несколько десятков. Один из таких заброшенных, но еще не полностью исчезнувших находится на центральном проспекте, возле дома, где раньше находился легендарный кинотеатр «Октябрь»,…
Будьте внимательны на дорогах!
В ДТЭК рассказали, начнутся ли летом веерные отключения.
Снова...
Вечером 14 мая в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке по улице Электрозаводская.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!