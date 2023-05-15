В Днепропетровской области пенсионер агитировал за коммунистический режим: ему сообщили о подозрении

В Днепропетровской области полицейские разоблачили 62-летнего жителя Никополя, который агитировал за коммунистический режим.

По данным полиции, пенсионер на собственной странице в запрещенной в Украине социальной сети долгое время распространял публикации с коммунистической символикой и пропагандой тоталитарного режима.

Отметим, согласно закону, публичное распространение такой символики в Украине запрещено.

Поэтому 12 мая следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение символики коммунистического тоталитарного режима).

Теперь пенсионеру грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области трое жителей восхваляли вооруженные силы рф: их задержали.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: