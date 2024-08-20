В Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей: что решил суд

В суде доказали, что мужчина жил с тремя собственными дочерьми и со времени достижения ими 6 лет, систематически их насиловал. Это происходило с 2011 по 2019 год. В ходе судебных заседаний отец не признал свою вину и отказался от предоставления показаний. Однако прокуроры получили доказательства преступления.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
«Ювенальные прокуроры получили неопровержимые доказательства, в том числе одинаковые показания всех потерпевших дочерей, судебно-медицинские и психологические заключения, которые подтвердили многочисленные факты сексуального и психологического насилия, примененного родным отцом к трем потерпевшим», — сообщили в прокуратуре.
Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы осужденного об отмене приговора Днепровского райсуда г. Днепродзержинска Днепропетровской области и определения Днепровского апелляционного суда, которыми гражданин Украины осужден за изнасилование малолетних детей (ч. 3, 4, 6 ст. 152 УК Украины). Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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